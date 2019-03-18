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Руководство «Зенита» разберётся с новым клубным каналом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на критику нового клубного канала «Z+» и пообещал, что обязательно ознакомится с его наполнением.
«Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со „Спартаком“, поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня, и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Клубный телеканал начал свою работу накануне матча 20-го «Спартак» — «Зенит», но его контент вызвал большую волну критики. Сразу после запуска «Z+» покинула одна из ведущих Мария Командная.
Ранее News.ru писал, что «Питтсбург» остался без Евгения Малкина.
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