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Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник вечером 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
Фото: ТАСС
Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев присоединится к сборной России по футболу в понедельник вечером. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
В воскресенье Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0), выйдя на замену во втором тайме.
"Черышев присоединится к команде вечером [в понедельник]", — сообщили в пресс-службе.
Сборная России 17 мара начала подготовку к первым двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года — с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).
Черышев провел 20 матчей за сборную России, в которых забил шесть мячей.
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Футбол , Денис Черышев , РФС , ИТАР-ТАСС
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