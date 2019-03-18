Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник вечером

В воскресенье Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0), выйдя на замену во втором тайме.

"Черышев присоединится к команде вечером [в понедельник]", — сообщили в пресс-службе.

Сборная России 17 мара начала подготовку к первым двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года — с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Черышев провел 20 матчей за сборную России, в которых забил шесть мячей.