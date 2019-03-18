Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев присоединится к сборной России по футболу в понедельник вечером. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
В воскресенье Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0), выйдя на замену во втором тайме.
"Черышев присоединится к команде вечером [в понедельник]", — сообщили в пресс-службе.
Сборная России 17 мара начала подготовку к первым двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года — с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).
Черышев провел 20 матчей за сборную России, в которых забил шесть мячей.