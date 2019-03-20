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Радимов извинился перед Глушенковым 

Просто Про Спорт + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за высказывание в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который принял участие в стычке с защитником «Зенита» Юрием Жирковым в матче 20-го тура чемпионата России (1:1).
В том моменте полузащитник красно-белых Глушенков случайно наступил на ногу Жиркову, который после фола хавбека москвичей ударил по мячу и попал в спину 19-летнего футболиста.
«И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю!» — написал Радимов в своем Instagram.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. У «Спартака» 33 очка и пятое место.
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Футбол , Владислав Радимов , Юрий Жирков , Спартак , Зенит
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