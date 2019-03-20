Радимов извинился перед Глушенковым

В том моменте полузащитник красно-белых Глушенков случайно наступил на ногу Жиркову, который после фола хавбека москвичей ударил по мячу и попал в спину 19-летнего футболиста.

«И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю!» — написал Радимов в своем Instagram.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. У «Спартака» 33 очка и пятое место.