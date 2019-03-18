Футбольные фанаты побеседовали с полицией

17 марта более четырех тысяч сотрудников полиции и других служб следили за соблюдением порядка на матчах 20-го тура Российской премьер-лиги по футболу, которые проходили на московских стадионах.

Безопасность мероприятий обеспечивали 2500 сотрудников полиции и Росгвардии и более 1500 работников частных охранных организаций, народных дружинников и контрольно-распорядительных служб. Дополнительно были привлечены специалисты ГУ МЧС России по Москве и кинологи с собаками. Они заранее, перед матчем «Спартак» «Зенит» , проверили стадион «Открытие арена», а также «РЖД Арену», где встретились команды «Локомотив» и «Краснодар».

Незадолго до начала матча «Спартак» — «Зенит» полицейские задержали для профилактической беседы более десяти фанатов из объединения спартаковских болельщиков «Фратрия».

Как считают в правоохранительных органах, среди фанатов «Спартака» образовался раскол, из-за чего на трибуне спартаковцев была вероятность драки. После профилактической беседы фанаты были отпущены.