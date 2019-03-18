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Бразильский футболист получил украинское гражданство 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил гражданство Украины, сообщает "Советский спорт".
Как отмечается на официальном сайте клуба, указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.
31-летний Мораес выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Он выступал за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата Украины. В его активе 16 забитых мячей и шесть голевых передач. Мораес идет на первом месте в списке бомбардиров украинского первенства.
Ранее нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк заявил, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.
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