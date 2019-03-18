Бразильский футболист получил украинское гражданство 

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил гражданство Украины, сообщает "Советский спорт".
Как отмечается на официальном сайте клуба, указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.
31-летний Мораес выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Он выступал за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата Украины. В его активе 16 забитых мячей и шесть голевых передач. Мораес идет на первом месте в списке бомбардиров украинского первенства.
Ранее нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк заявил, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.