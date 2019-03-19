Кокорин рассказал о дне рождения в СИЗО 

Российский футболист Александр Кокорин, ожидающий суда по обвинению в хулиганстве в СИЗО, рассказал «Известиям», что хотел бы получит в качестве подарка на день рождения. 19 марта спортсмену исполнилось 28 лет.
По словам нападающего «Зенита», никакого праздника в камере он не планировал. В этот день футболист планирует подарить сам себе общение с родными.
«Воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей», — отметил спортсмен.
Впрочем, в беседе с автором статьи Кокорин признался, что хотел бы получить от родственников праздничный торт, но подчеркнул, что об этом никому не говорил.
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗЗО с 11 октября 2018 года по обвинению в «Хулиганстве». По версии следствия, спортсмены устроили драку с посетителями кафе «Кофемания». В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Позже стало известно о ещё одном конфликте у гостиницы «Пекин». В результате серьёзные травмы получили ещё два человека. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.