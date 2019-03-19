Кокорин рассказал о дне рождения в СИЗО

«Известиям» Российский футболист Александр Кокорин , ожидающий суда по обвинению в хулиганстве в СИЗО рассказал , что хотел бы получит в качестве подарка на день рождения. 19 марта спортсмену исполнилось 28 лет.

По словам нападающего «Зенита», никакого праздника в камере он не планировал. В этот день футболист планирует подарить сам себе общение с родными.

«Воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей», — отметил спортсмен.

Впрочем, в беседе с автором статьи Кокорин признался, что хотел бы получить от родственников праздничный торт, но подчеркнул, что об этом никому не говорил.