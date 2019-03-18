Следователь не дал разрешение врачу посетить Кокорина 

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что следователь пока не дал разрешение на то, чтобы клубный врач посетил футболиста.
"Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пока еще не получили. Звонили сегодня в суд, они сказали, что еще ничего не пришло.
Что касается врача — он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет", — цитирует Ромашова Sport24.
Ранее адвокат Кокорина рассказал о новых поворотах в деле футболиста.