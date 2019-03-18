Бекхэм признался в использовании телефона за рулем

Как передает The Sun, Бекхэм отправил свое признание по почте. Судебное заседание должно пройти 19 марта. Экс-футболисту грозит штраф в размере 200 фунтов. Также он может получить шесть штрафных баллов в водительский рейтинг.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в столице Великобритании. О нарушении правил дорожного движения сотрудникам правоохранительных органов сообщил свидетель.

Ранее Бекхэму показали его уродливую копию.