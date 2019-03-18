Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бекхэм признался в использовании телефона за рулем 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался полиции Лондона в использовании мобильного телефона, находясь за рулем автомобиля, передает РИА "Новости".
Как передает The Sun, Бекхэм отправил свое признание по почте. Судебное заседание должно пройти 19 марта. Экс-футболисту грозит штраф в размере 200 фунтов. Также он может получить шесть штрафных баллов в водительский рейтинг.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года в столице Великобритании. О нарушении правил дорожного движения сотрудникам правоохранительных органов сообщил свидетель.
Ранее Бекхэму показали его уродливую копию.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна дата проведения финала Олимп - Кубка России На российскую футболистку напали во время матча Жирков извинился за конфликт с Глушенковым
Футбол , Дэвид Бекхэм , МВД , РИА Новости
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение