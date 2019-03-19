Футболист на BMW протаранил толпу болельщиков

Игрок уэльского футбольного клуба «Маргэм» Ли Тейлор въехал на своем BMW в толпу болельщиков команды «Корнелли». Об этом сообщает Wales Online.

По данным издания, дело 36-летнего Тейлора сейчас рассматривает суд. Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 апреля 2018 года после матча «Маргэм» и «Корнелли». Команда Тейлора проиграла со счетом 5:0.

По информации Wales Online, после поражения группа подростков-болельщиков «Корнелли» начала подшучивать над «Маргэмом». Это разозлило Тейлора, он сел за руль своего авто и направил машину в толпу болельщиков. В результате пострадали 11 подростков.

Прокурор Кристофер Рис заявил в суде, что обвиняемый «использовал свою машину в качестве оружия» против молодых людей и «косил их как кегли в боулинге».

Тейлору предъявили обвинение в опасном вождении и 11 попытках нанести тяжкие телесные повреждения. Футболист все обвинения отвергает. Приговор ему должны вынести в конце марта — начале апреля.