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Жена Кокорина поздравила футболиста с днем рождения 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Жена нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поздравила мужа с днем рождения, передает РИА "Новости".
Супруга обратился к футболисту в инстаграме в честь 28-летия.
"Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя", — написала Валитова.
До этого форвард сине-бело-голубых заявил, что надеется получить возможность поговорить с близкими в этот день и получить праздничный торт в СИЗО "Бутырка".
Ранее полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева навестила его супруга Алана в следственном изоляторе.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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