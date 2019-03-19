Жена Кокорина поздравила футболиста с днем рождения 

Жена нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поздравила мужа с днем рождения, передает РИА "Новости".
Супруга обратился к футболисту в инстаграме в честь 28-летия.
"Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя", — написала Валитова.
До этого форвард сине-бело-голубых заявил, что надеется получить возможность поговорить с близкими в этот день и получить праздничный торт в СИЗО "Бутырка".
Ранее полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева навестила его супруга Алана в следственном изоляторе.