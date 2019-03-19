«Зенит» поздравил Кокорина с днем рождения 

Петербургский «Зенит» поздравил своего нападающего Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 28 лет.
Александру Кокорину — 28! С днём рождения! pic.twitter.com/WbmInP7mPv— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 марта 2019 г.
Кокорин уже около полугода содержится в СИЗО. В октябре 2018 года он в компании своего младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поучаствовал в избиении трех человек. Кокорину предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве.
«Зенит» просил выпустить Кокорина под домашний арест и предоставлял на футболиста положительную характеристику.