«Зенит» поздравил Кокорина с днем рождения

«Зенит» просил выпустить Кокорина под домашний арест и предоставлял на футболиста положительную характеристику.

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