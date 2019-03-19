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«Зенит» поздравил Кокорина с днем рождения 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургский «Зенит» поздравил своего нападающего Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 28 лет.
Кокорин уже около полугода содержится в СИЗО. В октябре 2018 года он в компании своего младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поучаствовал в избиении трех человек. Кокорину предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве.
«Зенит» просил выпустить Кокорина под домашний арест и предоставлял на футболиста положительную характеристику.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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