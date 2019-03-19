Врач сборной России рассказал о травме Зобнина

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного полузащитника Романа Зобнина , который пропустит матчи с Бельгией и Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Он отметил, что операцию можно было перенести на более поздний срок, но проверив Зобнина в ходе тренировок, стало понятно, что он не сможет полноценно вести контактную борьбу из-за сильного болевого синдрома.

«А её в матче с Бельгией будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве. В ближайшее время будет выполнено оперативное вмешательство. Все остальные игроки были в общей группе, едут в Бельгию, готовятся без ограничений», — добавил врач.

Зобнин получил перелом третьей пястной кости правой кисти в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом»

Ранее стало известно, что Зобнин не сыграет с Бельгией и Казахстаном в матчах квалификации Евро-2020.