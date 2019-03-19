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Капитан самого дорого клуба в мире устроил дебош в баре 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Игрок в американский футбол "Даллас Ковбойс" Тайрон Кроуфорд толкнул двух полицейских, когда они пытались арестовать участников драки во Флориде, сообщает "Советский спорт".
15 марта спортсмен посетил бар в Панама-Сити, когда около полуночи началась потасовка. В драке многие получили травмы, в том числе и персонал заведения. У одного сотрудника сломана нога.
По информации TMZ Sports, когда полицейские прибыли на место происшествия, конфликт продолжался, но уже на улице.
В опубликованном отчете правоохранительных органов не указано имя Кроуфорда, но источник, ссылаясь на очевидцев, утверждает, что футболист был там.
Спортсмен попытался защитить от полицейских одного участника драки, которому уже надевали наручники. Сотрудники старались увести звезду спорта с места событий.
Несмотря на инцидент, сам игрок "Даллас Ковбойс" задержан не был.
Клуб Кроуфорда три года подряд был признан самым дорогим в мире. Его оценочная стоимость на 2019 год составляет $4,8 млрд
Ранее фанат напал на игрока "Астон Виллы" во время матча.
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Футбол , МВД , Советский спорт
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