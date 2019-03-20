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ОНК обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой пустить к Кокорину врача ФК «Зенит» 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы направила письменное обращение к и.о. прокурора Москвы Олегу Манакову с просьбой пустить врача футбольного клуба "Зенит" к находящемуся в СИЗО Александру Кокорину. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников.
"Как мне рассказывали адвокаты, следователь не давал разрешения на допуск врача клуба к Кокорину. Сейчас расследование завершено, дело находится в прокуратуре. В связи с этим именно надзорное ведомство может помочь решить эту проблему, поэтому я направил письменное обращение к Манакову с просьбой разрешить врачу "Зенита" осмотреть арестованного Кокорина в СИЗО", — сказал Мельников.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где было совершено нападение на водителя Mercedes Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.
Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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