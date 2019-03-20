Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды Бельгии. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.
"Состоянием команды я доволен. Вчера провели определенную работу, которая дает возможность и дальше восстановиться. Сегодня также поработали и сделаем все возможное, и надеюсь, что завтра выйдут все свежими. Что касается вратаря, то с ним мы определились и завтра все все увидят", — сказал тренер.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командами Бельгии и Казахстана (24 марта) не примут участия футболисты "Спартака" защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин.