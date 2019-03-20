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Черчесов доволен состоянием сборной России по футболу перед матчем с бельгийцами 

ТАСС + ещё 7 39 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды Бельгии. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.
"Состоянием команды я доволен. Вчера провели определенную работу, которая дает возможность и дальше восстановиться. Сегодня также поработали и сделаем все возможное, и надеюсь, что завтра выйдут все свежими. Что касается вратаря, то с ним мы определились и завтра все все увидят", — сказал тренер.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командами Бельгии и Казахстана (24 марта) не примут участия футболисты "Спартака" защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин.
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Футбол , Илья Кутепов , Станислав Черчесов , Роман Зобнин , Спартак
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