Зобнин выбыл на месяц из-за травмы

Как передает официальный сайт красно-белых, футболист 20 марта перенесет операцию в Москве. У игрока диагностировали перелом третьей пястной кости правой кисти.

Зобнин не примет участие в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).

Также он не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА, который пройдет 6 апреля.