Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за травмы, полученной во время матча 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Как передает официальный сайт красно-белых, футболист 20 марта перенесет операцию в Москве. У игрока диагностировали перелом третьей пястной кости правой кисти.
Зобнин не примет участие в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).
Также он не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА, который пройдет 6 апреля.
Ранее сообщалось, что защитник "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы.