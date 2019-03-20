Аршавин раскритиковал натурализацию в сборной России 

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде, передает газета "Известия".
Эксперт заявил, что не понимает, почему вместо Александра Селихова взяли Маринато Гилерме.
"Не понимаю, зачем команде на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои игроки", — сказал Аршавин.
Тенденцию к натурализации он связывает с потребностью в результатах.
"Это проблема достижения высоких результатов. Для побед на ЧМ делали, что угодно, в том числе и натурализацию. Но в будущем нужно просто растить своих футболистов. Возможно, я не прав, но разве это нормально? Я не хочу видеть в сборной России одних бразильцев, как в мини-футбольной сборной", — заключил спортсмен.
Ранее натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Павла Погребняка.