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Аршавин раскритиковал натурализацию в сборной России 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде, передает газета "Известия".
Эксперт заявил, что не понимает, почему вместо Александра Селихова взяли Маринато Гилерме.
"Не понимаю, зачем команде на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои игроки", — сказал Аршавин.
Тенденцию к натурализации он связывает с потребностью в результатах.
"Это проблема достижения высоких результатов. Для побед на ЧМ делали, что угодно, в том числе и натурализацию. Но в будущем нужно просто растить своих футболистов. Возможно, я не прав, но разве это нормально? Я не хочу видеть в сборной России одних бразильцев, как в мини-футбольной сборной", — заключил спортсмен.
Ранее натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Павла Погребняка.
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Футбол , Павел Погребняк , Андрей Аршавин , Александр Селихов , Зенит , газета "Известия"
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