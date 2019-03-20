Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита» 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды клуба (игроки до 15 лет). Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
В ноябре минувшего года Аршавин, являющийся воспитанником "Зенита", объявил о завершении карьеры футболиста. Позднее он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С. В юношеской команде 37-летний Аршавин будет работать вместе с тренером Дмитрием Поляковым. Отмечается, что ближайшим крупным турниром для юношеской команды "Зенита" станет первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске (Краснодарский край).
В составе "Зенита" Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
ТАСС: последние новости
Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с бельгийцами СМИ: футболист сборной Бельгии Лукаку не участвовал в тренировке команды во вторник Чемпионка ОИ в спортивной ходьбе Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса
Футбол , Видео , Андрей Аршавин , Дмитрий Поляков , УЕФА , Зенит
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение