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Российский футбольный клуб лишился очков за долги 

News.ru 2 часа назад
Фото: news.ru
Футбольный клуб «Тюмень», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), лишён шести очков по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Причиной тому послужила задолженность по зарплате перед футболистами Маратом Шаймордановым, Сергеем Шумейко и Никитой Фурсиным. Уточняется, что 4 января 2019 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил обращения спортсменов. CAS указал, что клуб обязан выплатить футболистам премии в размере 997 тысяч 500 рублей каждому. «Тюмень» эти условия не выполнила, пишет «Спорт-Экспресс». Кроме того, сообщается, что клуб не идёт на переговоры с бывшими игроками.
«Тюмень» идёт на 18-м месте из 20 возможных в таблице ФНЛ.
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