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На Крестовском острове построят новый спортивный объект 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление АО "Зенит-Арена" земельного участка площадью 24 180 кв. метров по адресу: Петроградский район, Южная дорога, участок 21 для строительства здания станции водных видов спорта общей площадью не более 1 335 кв. метров с монументальным флагштоком высотой 105 м для поднятия флага Российской Федерации.
Объем инвестиций — 500 млн рублей. Срок строительства объекта и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях — 36 месяцев.
Реализация проекта направлена на обустройство неблагоустроенной территории намыва западной части Крестовского острова в городское пространство, обеспеченное спортивной и досуговой инфраструктурой. В планах компании — создание условий для пеших прогулок жителей города и посетителей стадиона "Санкт-Петербург", благоустройство мест для отдыха, включающих уличное освещение и малые архитектурные формы (парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы, беседки).
Новая рекреационная территория обеспечит возможность заниматься такими видами водного спорта как виндсерфинг и кайтсерфинг, для зрителей предусмотрены трибуны и парковочные места.
Создание рекреационной зоны отдыха подготовлено с учетом общегородской концепции благоустройства намывной территории на Крестовском острове.
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Футбол , Правительство Санкт-Петербурга
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