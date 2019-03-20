На Крестовском острове построят новый спортивный объект

Правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление АО "Зенит-Арена" земельного участка площадью 24 180 кв. метров по адресу: Петроградский район, Южная дорога, участок 21 для строительства здания станции водных видов спорта общей площадью не более 1 335 кв. метров с монументальным флагштоком высотой 105 м для поднятия флага Российской Федерации.

Объем инвестиций — 500 млн рублей. Срок строительства объекта и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях — 36 месяцев.

Реализация проекта направлена на обустройство неблагоустроенной территории намыва западной части Крестовского острова в городское пространство, обеспеченное спортивной и досуговой инфраструктурой. В планах компании — создание условий для пеших прогулок жителей города и посетителей стадиона "Санкт-Петербург", благоустройство мест для отдыха, включающих уличное освещение и малые архитектурные формы (парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы, беседки).

Новая рекреационная территория обеспечит возможность заниматься такими видами водного спорта как виндсерфинг и кайтсерфинг, для зрителей предусмотрены трибуны и парковочные места.

Создание рекреационной зоны отдыха подготовлено с учетом общегородской концепции благоустройства намывной территории на Крестовском острове.