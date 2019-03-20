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Маурицио Сарри может сменить «Челси» на «Рому» 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарри может вернуться в Италию в случае своего увольнения из лондонского клуба. В услугах Сарри заинтересована "Рома".
В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона. Велика вероятность того, что руководство "Ромы" пригласит на должность главного тренера Маурицио Сарри. Который в свою очередь чувствует себя неуютно на посту главного тренера "Челси".
Сарри не единственный кандидат на пост главного тренера "Ромы". В Риме также рассматривают возможность приглашения тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
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