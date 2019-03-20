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Обамеянг вернется в сборную Габона 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение вернуться в сборную Габона.
Сообщается, что 29-летний игрок примет участие в решающем поединке отбора к Кубку Африки-2019 с Бурунди.
Отмечается, что для выхода в финальную часть турнира Габону необходима победа.
Напомним, что Обамеянг приостанавливал выступления за сборную. Тогда игрок поссорился с местной федерацией футбола из-за того, что они объявили о назначении отца футболиста на пост тренера сборной без его согласия (отца).
Поединок между Бурунди и Габоном состоится 22 марта.
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