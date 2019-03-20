Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина , который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.

«Я об этом ничего не знаю. Читаю только заголовки. Уже 2,5 года что-то пишут, пишут… Пускай! Отвечу, когда прочитаю. Говорю, как есть. Уже столько было написано про меня», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также вспомнил, как различные СМИ писали о том, что он выгонял Артёма Дзюбу из национальной команды. При этом Черчесов подметил, что на пресс-конференции форвард сидел рядом с ним.

«Габулов чуть ли не мой родственник… И министром, видимо, его делал я? Вот такой я влиятельный человек. У вас своя работа. Вам надо писать», — заявил Черчесов.