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Уткин: полагаю, мы с Черчесовым уже не друзья 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный комментатор Василий Уткин рассказал о своём отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Ранее Уткин неоднократно критиковал Черчесова, а недавно рассказал о возможных связях главного тренера с юристом Аланом Агузаровым, который представляет интересы ряда игроков.
«Когда-то мы с Черчесовым приятельствовали. И не было такого, что поссорились. Просто он возглавил сборную, появились серьёзные на мой взгляд основания для критики, которую я высказывал. Полагаю, что мы уже не друзья, видимо. Я знаю, как устроен Станислав Саламович.
Это человек достаточно большого самомнения. Это не хорошо и не плохо, а часть его личности. Тут есть свои издержки, но без самомнения он не добился бы такого результата. Если вы говорите про неприязнь, то мало ли к кому она может быть у меня. Рассматривайте мои аргументы», — сказал Уткин
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Футбол , Станислав Черчесов , Василий Уткин
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