Секс-скандал с участием Роналду изменил планы «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» этим летом не сыграет предсезонные матчи в США. Такое решение принято в интересах форварда Криштиану Роналду.

Организаторы товарищеского турнира Международного кубка чемпионов, как сообщает The New York Times, вынуждены были отменить все матчи «Ювентуса» на территории США в связи с возможным арестом 33-летнего Роналду. Криштиану подозревается в изнасиловании, которое якобы совершил в 2009 году в Лас-Вегасе.

«Ювентус» имеет эксклюзивный контракт на участие в Международном кубке чемпионов. Свои матчи туринцы, по данным источника, сыграют в Азии — Китае и Сингапуре. Соперниками будут английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Позиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду в октябре 2018 года. Претензии к футболисту имеет американка Кэтрин Майорга.

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