Аршавин стал послом Евро-2020 

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года, сообщает РИА "Новости".
Как передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), послами континентального первенства стали 34 человека.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. Три матча группового этапа и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург.
Ранее Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде.