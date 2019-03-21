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Аршавин стал послом Евро-2020 

Газета.Ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года, сообщает РИА "Новости".
Как передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), послами континентального первенства стали 34 человека.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. Три матча группового этапа и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург.
Ранее Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде.
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Футбол , Андрей Аршавин , УЕФА , РИА Новости
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