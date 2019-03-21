Аршавин стал послом Евро-2020

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. Три матча группового этапа и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург.

Ранее Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде.