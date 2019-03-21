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Билялетдинов сравнил братьев Миранчук с доберманами 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном тактическом построении полузащиты сборной России на первый матч квалификации чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
«Если мы предположим, что сборная решит насытить центральную линию и сыграть в три центральных полузащитника, то слева от Юрия Газинского может расположиться Александр Головин, а справа — Далер Кузяев» — заявил Билялетдинов.
Он также рассказал, могло бы найтись место братьям Алексею и Антону Миранчукам в подобной схеме.
«Как и хороших доберманов, хавбеков «Локомотива» необходимо выпускать в паре. При игре в два опорных полузащитника, братья вполне могли бы расположиться на флангах, а впереди обосновался бы Артём Дзюба или Фёдор Смолов», — рассказал специалист.
Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией.
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Ринат Билялетдинов , Александр Головин , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Юрий Газинский , Федор Смолов , ФК "Рубин"
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