УЕФА оштрафовал Роналду на €20 тыс. за неподобающее поведение

Встреча в Турине 12 марта завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Роналду, оформивший в ней хет-трик, отпраздновал успех своей команды, которая по сумме двух игр вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, демонстративно схватив себя за пах — в первом матче команд в Мадриде, который закончился победой "Атлетико" со счетом 2:0, в такой манере отпраздновал гол главный тренер испанской команды Диего Симеоне. УЕФА впоследствии оштрафовал аргентинца также на 20 тысяч евро.