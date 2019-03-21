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УЕФА оштрафовал Роналду на €20 тыс. за неподобающее поведение 

Спорт РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на 20 тысяч евро за неподобающее поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча в Турине 12 марта завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Роналду, оформивший в ней хет-трик, отпраздновал успех своей команды, которая по сумме двух игр вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, демонстративно схватив себя за пах — в первом матче команд в Мадриде, который закончился победой "Атлетико" со счетом 2:0, в такой манере отпраздновал гол главный тренер испанской команды Диего Симеоне. УЕФА впоследствии оштрафовал аргентинца также на 20 тысяч евро.
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Футбол , Криштиану Роналду , УЕФА
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