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Испанцы подготовились к отбору на Евро-2020 с помощью лазертага 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: twitter.com/@SeFutbol
Сборная Испании по футболу во время подготовки к стартовым играм отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года решила принять участие в лазертаге — аналоге пейнтбола, где вместо ружей с краской используются лазеры.
Тренерский штаб команды вместе с игроками переоделись в камуфляжную форму и с удовольствием окунулись в боевую атмосферу.
Как сообщает "Россия 24", зрелище получилось незабываемым: нечасто увидишь, как звезды мирового футбола Серхио Рамос или Давид де Хеа бегают с оружием, а главный тренер Луис Энрике встречает своих игроков воинским приветствием.
Судя по видео, идея с лазертагом пришлась испанским футболистам по душе. Уже совсем скоро станет ясно, насколько помогла такая подготовка "красной фурии" в стартовых играх отборочного турнира к Евро-2020.
Напомним, что сборная Испании 23 марта встретится с командной Норвегии, а 26-го — с Мальтой.
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Футбол , Луис Энрике
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