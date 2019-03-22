Испанцы подготовились к отбору на Евро-2020 с помощью лазертага

Сборная Испании по футболу во время подготовки к стартовым играм отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года решила принять участие в лазертаге — аналоге пейнтбола, где вместо ружей с краской используются лазеры.

Тренерский штаб команды вместе с игроками переоделись в камуфляжную форму и с удовольствием окунулись в боевую атмосферу.

Как сообщает "Россия 24", зрелище получилось незабываемым: нечасто увидишь, как звезды мирового футбола Серхио Рамос или Давид де Хеа бегают с оружием, а главный тренер Луис Энрике встречает своих игроков воинским приветствием.

Судя по видео, идея с лазертагом пришлась испанским футболистам по душе. Уже совсем скоро станет ясно, насколько помогла такая подготовка "красной фурии" в стартовых играх отборочного турнира к Евро-2020.

🎖🎮 No, no es un escenario del #Fortnite…



🌪⚡Y no, no tenemos que preocuparnos por la tormenta…



🔫 Dicen que solo puede quedar uno… ¡¡PERO LOS NUESTROS LO GANAN TODO!#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/YSi5LeKgmT— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 марта 2019 г.

Напомним, что сборная Испании 23 марта встретится с командной Норвегии, а 26-го — с Мальтой.