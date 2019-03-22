Дьявольская сила

Сборная России проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча против бронзового призера ЧМ, бельгийцев, на выезде завершилась со счетом 1:3. Какие скандалы предшествовали матчу, почему травмы соперника не спасли положение, и чего не хватило российским футболистам — в материале «Ленты.ру»

Было сложно

После чемпионата мира сборная России провела шесть матчей: четыре в Лиге наций — по два против турок (2:1, 2:0) и шведов (0:0, 0:2), и два товарищеских — с чехами (5:1) и немцами (0:3). Команда не сумела занять первое место в своей группе Лиги наций и не пошла на повышение, упустив возможность побороться за путевку на Евро в элитной группе турнира. За место на первенстве континента россиянам предстояло бороться в отборочном турнире. Первый матч — и сразу против бронзового призера чемпионата мира, сборной Бельгии. Команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Россия — 49 строчками ниже.

Бельгийцы не проигрывают россиянам вот уже 36 лет. До чемпионата мира-1986 в Мексике сборная СССР провела с «красными дьяволами» четыре встречи и во всех одержала победы. После неудачи в 1/8 финала того чемпионата — советская команда в дополнительное время уступила сопернику со счетом 3:4 — серия без побед не прекращалась.

За это время россияне лишь дважды в товарищеских матчах добывали очки в матчах с бельгийцами — в 1996 году команды сыграли 0:0 как раз в Брюсселе, в 2017 году в рамках подготовки к Кубку конфедераций вырвали ничью в Сочи. Тогда команда Станислава Черчесова отыграла два гола, превратив 1:3 в 3:3.

Травмы не проблема

Россиян ждали уже не те бельгийцы, что выбили Бразилию с чемпионата мира. Завершил карьеру в сборной хавбек Маруан Феллайни, уехавший зарабатывать деньги в Китай. А перед началом отборочного турнира на команду обрушились травмы, от которых особенно пострадала центральная линия бельгийцев. В сборную не приехали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд). Затем по состоянию здоровья расположение команды покинули полузащитник Мусса Дембеле и защитник Тома Менье. За два дня до матча лазарет «красных дьяволов» пополнил и нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку — лучший бомбардир своей сборной.

Но травмы соперника вряд ли радовали российскую команду. С середины ноября Бельгия проиграла всего дважды (и это с учетом товарищеских матчей). Главная неудача — разгромное поражение в гостях от Швейцарии со счетом 2:5, не позволившее «красным дьяволам» выйти в финальный этап Лиги наций. Состав бельгийцев оставался мощнее российского — братья Азары, нападающий Дрис Мертенс, хавбек Юри Тилеманс , защитник Ян Вертонген и лучший вратарь ЧМ-2018 Тибо Куртуа — выкладываться россиянам предстояло по полной.

«Там такой состав — все мировые звезды. Даже не задумывался, что от травм нам легче станет», — заявил перед матчем защитник Георгий Щенников.

С ним согласился и хавбек Магомед Оздоев : «Хороший подбор игроков, которые играют в элитных чемпионатах, поэтому да, можно сказать, что фаворит. Не только из-за того, что играет дома»

Чем богаты

Сборная России также потеряла игроков перед матчем. Сначала из обоймы выпал полузащитник Роман Зобнин , получивший перелом правой кисти в матче Российской премьер-лиги. «Роман засыпал здоровым, а проснулся с повреждением», — коротко резюмировал состояние футболиста Черчесов.

Затем команда осталась без Ильи Кутепова . Он был основным центральным защитником сборной на ЧМ-2018, полностью отыграл все пять матчей турнира, однако травмы лишили его места в национальной команде еще осенью.

Первый скандал раздул экс-форвард сборной Павел Погребняк . По его мнению, смешно, что темнокожие игроки выступают за сборную России. Его поддержал и Андрей Аршавин . «Для меня Марио Фернандес и Гильерме в любом случае будут бразильцами. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно», — заявил он. Выяснилось, что бывшие футболисты радеют за чистоту родной сборной.

K/On/Off / Telegram

Из попавшего в распоряжение журналиста Василия Конова документа выяснилось, что большинство игроков сборной говорят только на русском. Один только Денис Черышев , живущий в Испании, владеет тремя языками, еще трое натурализованных россиян (Рауш, Нойштедтер и Гильерме) говорят на двух. Остальные могут изъясняться только на родном языке, в их числе и Марио Фернандес.

Перед матчем критиковали не только натурализованных игроков, но и главного тренера. Черчесова уличили в агентской деятельности в пользу его представителя Алана Агузарова. Тренер умело отшутился.

— Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То Габулов мой родственник. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал. Артем, а ты в сборную случайно не по блату попал? — спросил Черчесов у Дзюбы.

— Нет, — рассмеялся форвард.

В это же время Дзюбе доставалось за безголевую серию — за «Зенит» он не забивал уже больше 1000 минут, последний раз отличившись 25 октября против «Бордо». Форвард отнесся к критике спокойно и больше говорил о предстоящем матче. «Бельгия — топ-команда и фаворит. Но мы ее не боимся, а уважаем. Поскорее бы начался матч», — говорил он.

Тибо спасает

Сборная России, обычно играющая в четыре защитника при двух центральных, матч с мощными в нападении бельгийцами начала в пять с тремя центральными, решив повторить схему победного матча с Испанией на ЧМ. Расстановка должна была дать российской сборной преимущество, не оставляя свободных зон бельгийским дриблерам. Но все пошло не по плану. Уже на старте встречи стремительная атака хозяев завершилась точным ударом Тилеманса — 1:0.

Почти сразу положение спасла ошибка Куртуа. Он не совладал с прессингом Дзюбы и подарил мяч Черышеву, который обвел голкипера и сравнял счет.

Россиянам важно было не застревать в центре поля и не совершать потерь — соперник четко играл в пас и безошибочно доводил атаки до ударов. И хотя бельгийцы не шли в массированное наступление, Азар за несколько секунд мог в одиночку протащить мяч от центра поля до штрафной и создать остроту буквально из ничего.

Уйти в раздевалку с ничейным результатом не удалось. В концовке первого тайма Кудряшов, заигравшийся на чужой половине поля, не успел вернуться на свою позицию, Жирков сбил Азара в штрафной, и сборная России получила пенальти от румынского арбитра Хацегана. Того самого, который осенью удалил Акинфеева в матче с «Реалом» . Азар хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый, и бельгийцы ушли на перерыв с преимуществом в один мяч.

В дебюте второго тайма изменить ситуацию на поле россиянам не удалось. Черчесов быстро понял, что нужно что-то менять, а именно вводить в игру еще одного форварда. К Дзюбе присоединился новичок национальной команды и лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов . Команда пыталась создавать опасные моменты и в какой-то момент даже прижала бельгийцев к воротам.

Ближе к концовке встречи силы россиян иссякли, в итоге команда привезла себе третий мяч — вновь отличился неугомонный Азар. Замены Черчесова не сработали: Чалов выглядел бледно, сменивший Дзюбу Смолов больше цеплялся за футболки соперников, чем за мячи. Еще и Головин получил вторую желтую карточку за отмашку от Мертенса и был удален. Значит, в матче с Казахстаном команде он не поможет.

Но все-таки в поражении от бронзовых призеров ЧМ нет ничего страшного. Впереди у сборной России еще девять матчей против соперников разного уровня, для попадания на чемпионат Европы в группе нужно занять второе место. Борьба Черчесова и компании только начинается.