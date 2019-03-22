«У нас нет таких, как Азар»: Дзюба раскритиковал сборную

Сборная России неудачно стартовала в отборе на чемпионат Европы — 2020, потерпев поражение в первом матче против команды Бельгии. Впрочем, в этом результате вряд ли есть что-то удивительное: «красные дьяволы» сейчас являются лучшей сборной мира по версии ФИФА и одолеть они могут кого угодно, тем более на своем поле.

Однако подопечные Станислава Черчесова не выглядели явными аутсайдерами в этой встрече, периодически создавая интересные атаки и в целом справляясь с натиском бельгийцев.

Казалось, что хотя бы за ничью команда точно должна побороться, но несколько обидных ошибок привели к мгновенному наказанию от «дьяволов», что вылилось в итоговый счет 1:3.

Черышев не подвел в важнейший момент 💪 Россия мгновенно сравняла счет — 1:1. Соперник такого давления явно не ожидалhttps://t.co/kJSsCoMQl0#БельгияРоссия pic.twitter.com/lS2bWyJQbT— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г. Затем Денис Черышев сумел сравнять счет, воспользовавшись чудовищной оплошностью вратаря Тибо Куртуа, который под давлением Артема Дзюбы отдал мяч прямо ему в ноги.

Неприятная концовка первого тайма. Не справились с Азаромhttps://t.co/kJTR356M8l#БельгияРоссия pic.twitter.com/OicbTwAHhf— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г. Но, к сожалению, в дальнейшем забивали только хозяева поля. Под самый конец первого тайма Эден Азар спровоцировал Юрия Жиркова на фол в штрафной и уверенно реализовал назначенный пенальти.

Последний гол в матче Бельгия — Россия. Дубль Эдена Азараhttps://t.co/xakzLxS436#БельгияРоссия pic.twitter.com/eDdyKuVTca— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г. На 88-й минуте, когда результат матча уже был ясен, россияне пропустили контратаку, в ходе которой мяч снова достался в штрафной Эдену Азару, и тот расстрелял вратаря.

К сожалению, на 90-й минуте произошло еще одно неприятное событие — красную карточку получил важнейший игрок сборной Александр Головин, который теперь не поможет команде в следующем матче отбора к Евро — против Казахстана.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов призвал пока не разводить панику по поводу потери Головина.

«Я даже не видел, за что его удалили. Отмахнулся от соперника? Пока с Головиным не обсуждали этот эпизод — знаю, что он очень расстроен.

С дальнейшими действиями определимся на следующий день. Возможно, даже не будем никого вызывать в команду на место удаленного игрока», — сообщил наставник.

Также специалист признался, что не устраивал подопечным никакого разноса за это поражение.

«Нужно спокойно проанализировать этот насыщенный матч. Конечно, разносы бывают, но сегодня не тот случай. Надо просто исправлять ситуацию.

К сожалению, мы несколько раз позволили бельгийцам провести опасные контратаки — это и привело к проигрышу. Фактически все голы пришли после необоснованных потерь», — сделал вывод Черчесов.

Напоследок специалист заявил, что для того, чтобы показывать уровень игры, как на чемпионате мира — 2018, сборная России должна тренироваться под его руководством в течение месяца.

«За месяц можно подготовить «физику», наладить блоки взаимодействия — тогда команда становится командой. А когда сборная собирается за два дня, то преимущество будет у того коллектива, в котором игроки сильнее по индивидуальным качествам», — подытожил Черчесов.

Автор единственного гола сборной России Денис Черышев призвал команду не отчаиваться и настраиваться на три очка в следующем матче против Казахстана.

«Мы не должны никого бояться, надо просто выходить и играть на победу — это самый ключевой момент. Завтра вылетаем в Казахстан с боевым настроем.

Конечно, сейчас, после поражения, позитива мало. Но в первом тайме мы действовали неплохо: имели шансы выйти в опасные контратаки, хорошо оборонялись… Однако после второго гола — с пенальти «в раздевалку» — нам стало очень тяжело», — признал полузащитник в эфире «Матч Премьер».

Также игрок испанской «Валенсии» рассказал о том, как ему удалось забить свой мяч.

«Перед матчем мы обсуждали, что нужно активно прессинговать голкипера сборной Бельгии и защитников. В итоге наше давление сработало, и мы сравняли счет, но, к сожалению, в итоге проиграли.

Надо двигаться дальше, делать правильные выводы и стремиться к лучшему», — заключил Черышев.

Гол российского полузащитника прокомментировал даже капитан сборной Бельгии Эден Азар, в шутливой форме высказавшийся о грубой ошибке Куртуа.

«Думаю, Тибо пересмотрел видео с моим дриблингом и попытался повторить. Ролик с его финтами еще наделает шума в соцсетях», — приводит слова бельгийца Marca.

О самом Азаре, отметившемся дублем в ворота сборной России, высказался капитан отечественной команды Артем Дзюба.

«У сборной Бельгии есть Эден Азар, а такие игроки создают разницу. У нас, к сожалению, подобных футболистов нет.

Когда мы очень быстро сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру. Конечно, данное поражение подстегнет сборную на матч с командой Казахстана, нас это сплотит», — заверил форвард.

Защитник сборной Георгий Джикия , который в одном из моментов выбил мяч ногой с ленточки ворот, посетовал на большое количество пропущенных голов.

«Прежде всего, мы сами допустили ошибки и поплатились за них.

В итоговом проигрыше виноваты только мы сами. Очень много мячей пропустили, так что я не могу сказать, что сыграли хорошо.

Конечно, мы примерно знали, как Бельгия будет действовать. Они выбегали в быстрые контратаки, что им очень помогло», — отметил Джикия.

При этом главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в комплиментарной форме высказался о сопернике, отметив, что разница в классе была не так уж и велика.

«Мне не показалось, что мы были на голову сильнее России. Черчесов провел великолепную работу с этой командой, она довольно конкурентоспособна.

Мы помним, что на чемпионате мира вы выбили сборную Испании. Россия — весьма гибкая команда, которая может играть в три и в четыре защитника, меняя схему по ходу матча.

Россияне не приехали в Бельгию отбывать номер, а показали себя крепким коллективом и хотели победить», — отметил специалист.

Примечательно, что после встречи сборная России преподнесла хозяевам поля приятный сюрприз, убравшись в раздевалке, как это делали японцы во время ЧМ-2018. Видимо, некоторые хорошие привычки наша команда решила перенять у гостей мундиаля.

Следующую встречу подопечные Черчесова проведут 24 марта в 17.00 мск на выезде против Казахстана.