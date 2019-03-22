«У нас нет таких, как Азар»: Дзюба раскритиковал сборную 

Первый гол в матче — за бельгийцами. С таким ударом Тилеманса справиться было очень трудноhttps://t.co/w9ZYqlj7dw#БельгияРоссия pic.twitter.com/su5YMgTY9g— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г.
Черышев не подвел в важнейший момент 💪 Россия мгновенно сравняла счет — 1:1. Соперник такого давления явно не ожидалhttps://t.co/kJSsCoMQl0#БельгияРоссия pic.twitter.com/lS2bWyJQbT— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г.
Неприятная концовка первого тайма. Не справились с Азаромhttps://t.co/kJTR356M8l#БельгияРоссия pic.twitter.com/OicbTwAHhf— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г.
Последний гол в матче Бельгия — Россия. Дубль Эдена Азараhttps://t.co/xakzLxS436#БельгияРоссия pic.twitter.com/eDdyKuVTca— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г.
«Я даже не видел, за что его удалили. Отмахнулся от соперника? Пока с Головиным не обсуждали этот эпизод — знаю, что он очень расстроен.
С дальнейшими действиями определимся на следующий день. Возможно, даже не будем никого вызывать в команду на место удаленного игрока», — сообщил наставник.
«Нужно спокойно проанализировать этот насыщенный матч. Конечно, разносы бывают, но сегодня не тот случай. Надо просто исправлять ситуацию.
К сожалению, мы несколько раз позволили бельгийцам провести опасные контратаки — это и привело к проигрышу. Фактически все голы пришли после необоснованных потерь», — сделал вывод Черчесов.
«За месяц можно подготовить «физику», наладить блоки взаимодействия — тогда команда становится командой. А когда сборная собирается за два дня, то преимущество будет у того коллектива, в котором игроки сильнее по индивидуальным качествам», — подытожил Черчесов.
«Мы не должны никого бояться, надо просто выходить и играть на победу — это самый ключевой момент. Завтра вылетаем в Казахстан с боевым настроем.
Конечно, сейчас, после поражения, позитива мало. Но в первом тайме мы действовали неплохо: имели шансы выйти в опасные контратаки, хорошо оборонялись… Однако после второго гола — с пенальти «в раздевалку» — нам стало очень тяжело», — признал полузащитник в эфире «Матч Премьер».
«Перед матчем мы обсуждали, что нужно активно прессинговать голкипера сборной Бельгии и защитников. В итоге наше давление сработало, и мы сравняли счет, но, к сожалению, в итоге проиграли.
Надо двигаться дальше, делать правильные выводы и стремиться к лучшему», — заключил Черышев.
«Думаю, Тибо пересмотрел видео с моим дриблингом и попытался повторить. Ролик с его финтами еще наделает шума в соцсетях», — приводит слова бельгийца Marca.
«У сборной Бельгии есть Эден Азар, а такие игроки создают разницу. У нас, к сожалению, подобных футболистов нет.
Когда мы очень быстро сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру. Конечно, данное поражение подстегнет сборную на матч с командой Казахстана, нас это сплотит», — заверил форвард.
«Прежде всего, мы сами допустили ошибки и поплатились за них.
В итоговом проигрыше виноваты только мы сами. Очень много мячей пропустили, так что я не могу сказать, что сыграли хорошо.
Конечно, мы примерно знали, как Бельгия будет действовать. Они выбегали в быстрые контратаки, что им очень помогло», — отметил Джикия.
Джикия героически вынес мяч с ленточки! Отбилисьhttps://t.co/n3oH8sXaN0#БельгияРоссия pic.twitter.com/dY1tTBWeun— Матч ТВ (@MatchTV) 21 марта 2019 г.
«Мне не показалось, что мы были на голову сильнее России. Черчесов провел великолепную работу с этой командой, она довольно конкурентоспособна.
Мы помним, что на чемпионате мира вы выбили сборную Испании. Россия — весьма гибкая команда, которая может играть в три и в четыре защитника, меняя схему по ходу матча.
Россияне не приехали в Бельгию отбывать номер, а показали себя крепким коллективом и хотели победить», — отметил специалист.