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Тарасов показал особняк, который строил для Бузовой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов показал своему другу рэперу T-Killah свой особняк, который он строил для бывшей жены Ольги Бузовой, сообщает сайт kp.ru.
В видеозаписи, которую музыкант опубликовал в YouTube, футболист продемонстрировал свой дом в одном из районов Подмосковья, который строился несколько лет.
"Да, у меня, может быть, большой груз за спиной: у меня было два брака, ребенок от первого. Но сейчас я по-настоящему счастлив. На этом я не хочу останавливаться, хочу быть окружен любовью детей, нынешней жены. То, о чем я мечтал, я сейчас имею", — сказал футболист в разговоре с T-Killah.
Отмечается, что еще во время брака с Бузовой Тарасов записал собственность на свою маму, поэтому после развода певица и телеведущая не смогла забрать жилплощадь себе.
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