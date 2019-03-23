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«Это была любовь»: почему Началова ушла от Алдонина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В жизни скончавшейся певицы Юлии Началовой был лишь один мужчина, с которым она была действительно счастлива. Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что между Началовой и футболистом Евгением Алдониным была «настоящая любовь». «Газета.Ru» — о том, как сложилась история певицы и спортсмена.
Певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, на протяжении всей жизни пользовалась популярностью у мужчин. Одним из главных был бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.
Покойная звезда телеэкранов и спортсмен познакомились в 2005-м году. Их отношения развивались стремительно, попутно перерастая в романтические, и уже спустя год пара официально расписалась.
Для Началовой знакомство с Алдониным, который в то время только начинал карьеру в большом профессиональном футболе и не стремился к славе, стало поворотным в ее жизни. До этого она уже успела побывать замужем — ее избранником был солист шумевшей в то время поп-группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Опыт первого замужества закончился печально для Началовой: супруг ей регулярно изменял, из-за чего пара решилась развестись. Расставание далось Началовой тяжело, и в это время она заболела анорексией, сбросив 25 кг.
С Алдониным все было иначе. Они были знакомы и встречались не слишком долго перед замужеством, но за это время успели почувствовать себя друг с другом счастливым. Ведущая Лия Волянска, дружившая с Началовой, после ее смерти призналась, что с футболистом певица была счастлива так, как не с кем другим.
«Мы с Юлечкой знакомы 17 лет. Расскажу одну историю. Это был где-то 2007 год. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: «Лия, я так счастлива!»
У нее глаза прямо горели. Говорит: «Я тебе советую, замуж надо выходить только за футболистов».
Я помню эту ее фразу как сейчас. С Алдониным она была счастливая и окрыленная», — вспомнила Волянска в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
В 2006-м у Началовой и Алдонина родилась дочь Вера. Девочка с самого детства начала проявлять выраженные творческие способности. Сейчас она занимается живописью, пением и танцами. С матерью дочь певицы была невероятно близка, а Началова и Алдонин отдавали все силы на воспитание дочери.
Однако и вторая попытка брака оказалась для Началовой неудачной. Певица, посвящая себя сольной карьере, часто ездила в Соединенные Штаты. Алдонин же был погружен в футбол, постоянно пропадая на сборах и матчах.
Такой насыщенный график пара не выдержала, и в 2011-м они официально развелись.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что между Алдониным и Началовой была настоящая любовью. В то время Газзаев тренировал в ЦСКА, и вместе с другими игроками и тренерами гулял на свадьбе футболиста и певицы.
«В 2006 году я с нашей командой присутствовали на свадьбе Евгения и Юлии. Это самая красивая пара. Женя — очень любящий муж. Великолепный человек», — вспомнил Газзаев.
«Это была настоящая любовь. Мне очень приятно, что Юлия так хорошо отзывалась об Алдонине. Близким и родным нужно набраться сил и терпения. Растет маленькая дочь Верочка, которая должна получить образование и воспитание. В нее надо вложить всю свою любовь, которую она не получит уже от своей мамы. Это очень важно. Мы потеряли доброго и порядочного человека», — отметил тренер.
Алдонин после смерти певицы признался, что звонил ее родителям и просил держать его в курсе, когда Юлия попала в больницу. В первые дни, по словам футболиста, никто не подозревал о всей серьезности ситуации.
Когда Началова скончалась, именно футболист поехал в аэропорт встречать прилетающую с каникул из Лондона их дочь, сообщив ей о смерти матери.
Любопытно, что незадолго до расставания с Алдониным Началова начала встречаться с другим спортсменом — российским хоккеистом «Лос-Анджелес Кингз» Александром Фроловым. При этом и Началова, и Фролов в том время не были свободны: хоккеист состоял в браке с женой Алиной, а певица все еще не развелась с Алдониным. Когда Началова и Фролов все-таки сошлись, то не стали расписываться, живя в гражданском браке. Они познакомили своих детей, которые хорошо сошлись, а также приобрели две квартиры.
Как позднее рассказывала Началова, проблемы в отношениях с Фроловым начались за несколько месяцев до расставания. Певица жаловалась на постоянное отсутствие хоккеиста дома, который был с головой погружен в хоккей. В 2016-м году пара распалась.
После развода Началова и Алдонин сохранили теплые отношения ради подрастающей дочери. Бывшие супруги не стеснялись публично поздравлять друг друга с праздникам и публиковать общие фотография с 12-летней Верой. Ребенок вплоть до смерти певицы примерно поровну проводил время то с матерью, то с отцом. Есть информация, что и с семьей футболиста — молодой женой и маленьким сыном — девочка ладит хорошо.
После смерти Началовой стало известно, что ее дочь останется не с родным отцом, а с родителями певицы. Сам футболист не препятствовал этому решению.
«Когда уходят люди в таком возрасте, это ужасно», — сказал Алдонин, добавив, что Юлия никому ничего не успела сказать.
По его словам, никто до конца еще даже и не осознал, что певицы больше нет.
«Это человек, который дарил радость, умел радоваться сам жизни. Трудолюбивая… Всю жизнь шла к этому. Она с детства на сцене. Она, конечно, свою работу любила. И вообще она девочка-праздник, все вокруг должны были смеяться, улыбаться, она всех веселила», — вспоминает бывший супруг певицы.
Юлия Началова скончалась 16 марта из-за острой сердечной недостаточности, резвившейся на фоне осложнений после раны ноги и последующих заражения крови, отека мозга и легких. Певице было 38 лет.
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Футбол , Статьи , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Валерий Газзаев , Госдума , Газета.Ru
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