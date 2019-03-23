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Кошмар Началовой: чем страшны браки со спортсменами 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
Статус жены спортсмена обычно означает в глазах общественности богатую жизнь и большие возможности. В основном это действительно так, но далеко не всегда браки оказываются счастливыми, а жизнь женщин после развода зачастую превращается в ад. Так, например, Юлия Началова, по утверждениям ее бывшего спутника хоккеиста Александра Фролова, осталась должна ему 20 млн рублей. «Газета.Ru» — о проблемах, с которыми сталкивались бывшие возлюбленные футболистов и хоккеистов после расставания.
16 марта в Боткинской больнице в Москве скончалась знаменитая певица и артистка Юлия Началова, которая с 2006 по 2011 годы была замужем за бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, а с 2011 по 2016 годы встречалась с экс-хоккеистом омского «Авангарда», столичного ЦСКА и клубов НХЛ Александром Фроловым.
Брак с Алдониным был для Началовой вторым по счету, и в нем у певицы и полузащитника родилась дочь, которой сейчас 12 лет.
А вот отношения с Фроловым вышли для звезды шоу-бизнеса неудачными. По крайней мере, после расставания пары хоккеист подал на Юлию в суд и требовал вернуть 20 млн рублей, за которые он якобы выкупил половину прав на 167-метровую квартиру в Москве, оставленную Началовой Алдониным.
К моменту смерти певицы судебный процесс был далек от завершения, а уже после кончины Юлии появились слухи, что она в последние годы испытывала проблемы материального характера, что рассказал «Московскому комсомольцу» врач Василий Шуров.
Впрочем, несмотря на слухи и большие проблемы со здоровьем (красная волчанка, подагра, повышенный сахар), в итоге и приведшие к смерти, Началова до последнего работала, и даже в больницу за несколько дней до смерти попала прямо с репетиции.

Милана Тюльпанова

В 2015 году футболист «Зенита» и лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков женился на дочери сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Милане.
Супруга футболиста вскоре забеременела, однако за неделю до родов ее отец скончался, что, возможно, повлияло на судьбу союза.
По слухам, Милана очень тяжело переживала смерть отца и пыталась заглушить боль утраты алкоголем, антидепрессантами и даже наркотиками.
В итоге, хотя пара оставалась связана узами брака, отношения Кержаковой с его женой прекратились, и нападающий забрал к себе их сына Артемия.
Правда, Тюльпанова с этим не смирилась и, пройдя курс лечения от зависимости в клинике, подала на футболиста в суд, который в первой инстанции уже вынес решение о том, что Артемий должен во время бракоразводного процесса жить с матерью, в результате чего ребенка у Александра забрали судебные приставы.

Ольга Бузова

Драматичным получилось расставание самой популярной женщины России в инстаграме Ольги Бузовой с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, замужем за которым звезда телешоу и певица была несколько лет.
Тарасов нашел себе другую пассию — модель Анастасию Костенко, — которая позже стала его новой женой, и развелся с Бузовой.
Нельзя сказать, что жизнь Ольги после расставания с Тарасовым сложилась трагично или даже неудачно — она продолжает строить успешную карьеру.
Однако сам разрыв она переживала очень тяжело и даже устроила скандал во время празднования дня рождения Тарасова, пытаясь, видимо, в состоянии алкогольного опьянения прорваться в ночной клуб, где проходило торжество.
Кроме того, после расставания с полузащитником «Локомотива» Ольга до сих пор не нашла себе другого избранника и пребывает в одиночестве. Певица даже приняла участие в телепроекте «Замуж за Бузову», в котором пыталась найти мужчину для новых отношений.

Татьяна Алиева

Странная и пугающая история произошла с Татьяной Алиевой, вышедшей замуж за украинского полузащитника Александра Алиева, который играл в Российской премьер-лиге за московский «Локомотив».
Алиев стал вторым футболистом, за которого пошла Татьяна — ранее она состояла в браке с другим украинским игроком Романом Максимюком и родила от него сына Виталия, которого Алиев в итоге усыновил.
Однако через пять лет совместной жизни с Алиевым отношения супругов разладились настолько, что Татьяна пришла на передачу к Андрею Малахову и в телеэфире рассказывала, что Александр употреблял алкоголь и избивал ее и даже детей.
Сам игрок по поводу алкоголя утверждал прямо противоположное, хотя проблемы с соблюдением режима во время своей карьеры действительно имел.
В итоге по факту рукоприкладства даже было заведено уголовное дело, которое, правда, ни к чему не привело. При этом даже в разводе Татьяна продолжала проживать в Москве в одной квартире с Алиевым, объясняя это тем, что ей некуда идти с тремя детьми.

Александра Иванова

Проблемы в жизни после брака со спортсменом возникли и у бывшей жены хоккеиста Романа Дерлюка Александры.
Правда, с Дерлюком трудности женщины никак не связаны. Спортсмен повел себя после расставания с женой достойно, оставив ей квартиру и 2 млн рублей на счету.
А вот следующий брак Ивановой оказался крайне неудачным. Она вышла замуж за предпринимателя из Крыма Михаила Мартынова и в итоге оказалась, по его версии, должна супругу 623 млн рублей!
Иванова пришла на передачу к тому же Андрею Малахову в феврале 2019 года и рассказала, что расписку заставил написать ее сам Мартынов, который неоднократно поднимал на нее руку.
«Я обратилась к вам за помощью, так как не знаю, что этот человек может сделать. Я живу в каком-то аду уже почти год. Он следит, он угрожает, а никаких денег, о которых он говорит, не было. Их не существовало», — рассказала женщина в эфире.
По словам Александры, Мартынов сначала заставил ее написать расписку о том, что она якобы взяла у него в долг на открытие собственного бизнеса 100 млн рублей, а затем «подсчитал проценты».
Сам предприниматель утверждал обратное, а также заявил, что оставленный женщине бывшим мужем-хоккеистом дом находился в плачевном состоянии, а он сделал там ремонт и обставил мебелью.
Иванова данные высказывания опровергла категорически и в конце программы даже прошла проверку на полиграфе, подтвердившую правоту ее слов.
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Футбол , Статьи , Анастасия Костенко , Вадим Тюльпанов , Дмитрий Тарасов , Александр Фролов , Александр Алиев , Михаил Мартынов , Роман Максимюк , Андрей Малахов , Юлия Началова , Александр Кержаков , Александра Иванова , Ольга Бузова , Зенит , Газета.Ru , Московский комсомолец
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