Кошмар Началовой: чем страшны браки со спортсменами

Статус жены спортсмена обычно означает в глазах общественности богатую жизнь и большие возможности. В основном это действительно так, но далеко не всегда браки оказываются счастливыми, а жизнь женщин после развода зачастую превращается в ад. Так, например, Юлия Началова , по утверждениям ее бывшего спутника хоккеиста Александра Фролова , осталась должна ему 20 млн рублей. «Газета.Ru» — о проблемах, с которыми сталкивались бывшие возлюбленные футболистов и хоккеистов после расставания.

16 марта в Боткинской больнице в Москве скончалась знаменитая певица и артистка Юлия Началова, которая с 2006 по 2011 годы была замужем за бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, а с 2011 по 2016 годы встречалась с экс-хоккеистом омского «Авангарда», столичного ЦСКА и клубов НХЛ Александром Фроловым.

Брак с Алдониным был для Началовой вторым по счету, и в нем у певицы и полузащитника родилась дочь, которой сейчас 12 лет.

А вот отношения с Фроловым вышли для звезды шоу-бизнеса неудачными. По крайней мере, после расставания пары хоккеист подал на Юлию в суд и требовал вернуть 20 млн рублей, за которые он якобы выкупил половину прав на 167-метровую квартиру в Москве, оставленную Началовой Алдониным.

К моменту смерти певицы судебный процесс был далек от завершения, а уже после кончины Юлии появились слухи, что она в последние годы испытывала проблемы материального характера, что рассказал « Московскому комсомольцу » врач Василий Шуров.

Впрочем, несмотря на слухи и большие проблемы со здоровьем (красная волчанка, подагра, повышенный сахар), в итоге и приведшие к смерти, Началова до последнего работала, и даже в больницу за несколько дней до смерти попала прямо с репетиции.

Милана Тюльпанова

В 2015 году футболист «Зенита» и лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков женился на дочери сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Милане.

Супруга футболиста вскоре забеременела, однако за неделю до родов ее отец скончался, что, возможно, повлияло на судьбу союза.

По слухам, Милана очень тяжело переживала смерть отца и пыталась заглушить боль утраты алкоголем, антидепрессантами и даже наркотиками.

В итоге, хотя пара оставалась связана узами брака, отношения Кержаковой с его женой прекратились, и нападающий забрал к себе их сына Артемия.

Правда, Тюльпанова с этим не смирилась и, пройдя курс лечения от зависимости в клинике, подала на футболиста в суд, который в первой инстанции уже вынес решение о том, что Артемий должен во время бракоразводного процесса жить с матерью, в результате чего ребенка у Александра забрали судебные приставы.

Ольга Бузова

Драматичным получилось расставание самой популярной женщины России в инстаграме Ольги Бузовой с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым , замужем за которым звезда телешоу и певица была несколько лет.

Тарасов нашел себе другую пассию — модель Анастасию Костенко , — которая позже стала его новой женой, и развелся с Бузовой.

Нельзя сказать, что жизнь Ольги после расставания с Тарасовым сложилась трагично или даже неудачно — она продолжает строить успешную карьеру.

Однако сам разрыв она переживала очень тяжело и даже устроила скандал во время празднования дня рождения Тарасова, пытаясь, видимо, в состоянии алкогольного опьянения прорваться в ночной клуб, где проходило торжество.

Кроме того, после расставания с полузащитником «Локомотива» Ольга до сих пор не нашла себе другого избранника и пребывает в одиночестве. Певица даже приняла участие в телепроекте «Замуж за Бузову», в котором пыталась найти мужчину для новых отношений.

Татьяна Алиева

Странная и пугающая история произошла с Татьяной Алиевой, вышедшей замуж за украинского полузащитника Александра Алиева , который играл в Российской премьер-лиге за московский «Локомотив».

Алиев стал вторым футболистом, за которого пошла Татьяна — ранее она состояла в браке с другим украинским игроком Романом Максимюком и родила от него сына Виталия, которого Алиев в итоге усыновил.

Однако через пять лет совместной жизни с Алиевым отношения супругов разладились настолько, что Татьяна пришла на передачу к Андрею Малахову и в телеэфире рассказывала, что Александр употреблял алкоголь и избивал ее и даже детей.

Сам игрок по поводу алкоголя утверждал прямо противоположное, хотя проблемы с соблюдением режима во время своей карьеры действительно имел.

В итоге по факту рукоприкладства даже было заведено уголовное дело, которое, правда, ни к чему не привело. При этом даже в разводе Татьяна продолжала проживать в Москве в одной квартире с Алиевым, объясняя это тем, что ей некуда идти с тремя детьми.

Александра Иванова

Проблемы в жизни после брака со спортсменом возникли и у бывшей жены хоккеиста Романа Дерлюка Александры.

Правда, с Дерлюком трудности женщины никак не связаны. Спортсмен повел себя после расставания с женой достойно, оставив ей квартиру и 2 млн рублей на счету.

А вот следующий брак Ивановой оказался крайне неудачным. Она вышла замуж за предпринимателя из Крыма Михаила Мартынова и в итоге оказалась, по его версии, должна супругу 623 млн рублей!

Иванова пришла на передачу к тому же Андрею Малахову в феврале 2019 года и рассказала, что расписку заставил написать ее сам Мартынов, который неоднократно поднимал на нее руку.

«Я обратилась к вам за помощью, так как не знаю, что этот человек может сделать. Я живу в каком-то аду уже почти год. Он следит, он угрожает, а никаких денег, о которых он говорит, не было. Их не существовало», — рассказала женщина в эфире.

По словам Александры, Мартынов сначала заставил ее написать расписку о том, что она якобы взяла у него в долг на открытие собственного бизнеса 100 млн рублей, а затем «подсчитал проценты».

Сам предприниматель утверждал обратное, а также заявил, что оставленный женщине бывшим мужем-хоккеистом дом находился в плачевном состоянии, а он сделал там ремонт и обставил мебелью.

Иванова данные высказывания опровергла категорически и в конце программы даже прошла проверку на полиграфе, подтвердившую правоту ее слов.