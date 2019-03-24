Обнародован состав сборной России на матч против Казахстана

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 против команды Казахстана.

Матч Казахстан — Россия состоится 24 марта, на стадионе «Астана Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени. В первом матче отбора команда Станислава Черчесова проиграла бельгийцам со счётом 1:3.

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