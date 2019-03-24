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Обнародован состав сборной России на матч против Казахстана 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: vk.com/teamrussia
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 против команды Казахстана.
По информации пресс-службы сборной России, в стартовом составе: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Ахметов, Юрий Газинский, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Алексей Ионов, Артём Дзюба.
Матч Казахстан — Россия состоится 24 марта, на стадионе «Астана Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени. В первом матче отбора команда Станислава Черчесова проиграла бельгийцам со счётом 1:3.
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