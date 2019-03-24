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Фанаты испанского «Луго» пожелали смерти украинскому легионеру «Альбасете» 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля подвергся обструкции со стороны фанатов клуба "Луго" в матче второго испанского дивизиона. Болельщики соперников пожелали Зозуле скорейшей смерти.
На протяжении всей встречи болельщики "Луго" скандировали "Zozulia muérete", что переводится как "Зозуля, умри", сообщает "Спорт-Экспресс". Подобным образом они выражали протест против присутствия в испанском футболе приверженца бандеровцев. У себя на родине Зозуля известен, как сторонник нацистского приспешника Степана Бандеры. Кроме того, футболист оказывал помощь украинским карателям, воевавшим против ДНР и ЛНР.
Это не первый конфликт Зозули с испанскими болельщиками. В 2017 году "Райо Вальекано" был вынужден расторгнуть контракт с украинским легионером под давлением фанатов, не желавших видеть в команде сторонника нацистов.
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