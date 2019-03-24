Знаменитые российские футболисты Руслан Нигматуллин, Дмитрий Булыкин и бывший муж скончавшейся 16 марта певицы и телеведущей Юлии Началовой Евгений Алдонин принимают участие в Кубке легенд, который стартовал в Китае.
23 марта бывшей голкипер московских «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА, а также национальной команды страны Руслан Нигматуллин в своем твиттере сообщил, что примет участие в футбольном Кубке легенд, которые в эти дни пройдет в Китае.
«Принимаю участие в «Football Legend Cup» в Китае. Сегодня игры со сборной Китая и Испании. Найдете меня и мою команду в списках? Кто любимый игрок из участников?», — спросил Нигматуллин своих подписчиков.
В ответ пользователи Твиттер стали задавать вопросы футболисту и ди-джею о том, как три российских игрока оказались в команде футбольных звезд, на что Нигматуллин отшутился фразой: «Все купили».
В турнире, который проходит в Поднебесной в уикенд с 22 по 24 марта принимают участие шесть команд, одной из которых является китайская сборная. А вот составы остальных коллективов действительно очень интересные.
Например, в составе итальянской команды в Китай приехали Роберто Баджо, Франческо Тотти, Джанлука Дзамбротта, Кристиан Дзаккардо, Стефано Фьори и Симоне Пепе.
За Францию заявлены Венсан Канделя, Юрий Джоркаефф, Людовик Жюли, Джонатан Зебина, Ибраим Ба, Сидней Гову. Бразилию представляют такие звезды, как Ривалдо, Алдаир, Жулио Сезар, Джованни, Мансини и игравший за московский «Локомотив» Лима.
В составе сборной Испании на турнир приехали Фернандо Йерро, Фернандо Морьентес, Гаиска Мендьета, Жоан Капдевила, Педро Контрерас, Фернандо Наварро, Андони Гойкоэчеа и Иван Кампо.
На самом турнире сборная звезд стартовала 22 марта и провела в первый день две игры, разойдясь миром со счетом 2:2 с хозяевами турнира, а также обыграв испанцев — 3:1.
Правда, до конца непонятно, отправился ли в Китай Евгений Алдонин, которого на фото команды не было.
Напомним, что 21 марта бывший полузащитник волгоградского «Ротора», московского ЦСКА и сборной России присутствовал на похоронах своей супруги Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в Боткинской больнице от заражения крови после операции на ноге из-за подагры.
Началову увезли на скорой помощи 8 марта прямо с репетиции на западе Москвы. 11 марта она была переведена в Боткинскую больницу с обострением подагры, красной волчанкой и повышенным содержанием сахара в крови.
Врачи приняли решение погрузить телезвезду в медикаментозный сон, а утром 16 марта сделали операцию на ноге. Ближе к вечеру у Началовой ухудшилось состояние и в итоге она скончалась от заражения крови, не приходя в сознание.
Певица на протяжении недели находилась в больнице. Поначалу казалось, что ее выпишут через несколько дней, однако вскоре стало ясно, что у исполнительницы абсцесс на фоне подагры. Врачи не смогли спасти звезду, несмотря на все усилия. Отец звезды сказал, что никакой вины медиков в этом нет. Болезнь была в очень запущенном состоянии.
PR-менеджер Началовой Анна Исаева рассказала, что Алдонин, с которым Юлия развелась в 2011 году и имела общую дочь Веру, принимал деятельное участие в организации похорон, состоявшихся на Троекуровском кладбище, а также гражданской панихиды.
Кроме того, 12-летняя Вера после смерти матери теперь проживает именно со своим родным отцом и его нынешней супругой, которая вместе с Евгением пришла на похороны Началовой.
Пара заключила брак в июне 2006 года, а уже через шесть месяцев у супругов родилась дочь. В декабре 2011 года Алдонин и Началова объявили о разводе, после которого певица около пяти лет находилась в гражданском браке с российским хоккеистом Александром Фроловым. Алдонин на данный момент находится в официальных отношениях со своей женой Ольгой. Вместе с ней он присутствовал на церемонии прощания с Началовой, которая похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.