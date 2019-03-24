«Все купили»: Алдонин вызван в сборную после похорон Началовой

23 марта бывшей голкипер московских «Спартака» , «Локомотива» и ЦСКА, а также национальной команды страны Руслан Нигматуллин в своем твиттере сообщил, что примет участие в футбольном Кубке легенд, которые в эти дни пройдет в Китае.

«Принимаю участие в «Football Legend Cup» в Китае. Сегодня игры со сборной Китая и Испании. Найдете меня и мою команду в списках? Кто любимый игрок из участников?», — спросил Нигматуллин своих подписчиков.

В ответ пользователи Твиттер стали задавать вопросы футболисту и ди-джею о том, как три российских игрока оказались в команде футбольных звезд, на что Нигматуллин отшутился фразой: «Все купили».

В турнире, который проходит в Поднебесной в уикенд с 22 по 24 марта принимают участие шесть команд, одной из которых является китайская сборная. А вот составы остальных коллективов действительно очень интересные.

За Францию заявлены Венсан Канделя, Юрий Джоркаефф, Людовик Жюли , Джонатан Зебина, Ибраим Ба, Сидней Гову. Бразилию представляют такие звезды, как Ривалдо, Алдаир, Жулио Сезар , Джованни, Мансини и игравший за московский «Локомотив» Лима.

На самом турнире сборная звезд стартовала 22 марта и провела в первый день две игры, разойдясь миром со счетом 2:2 с хозяевами турнира, а также обыграв испанцев — 3:1.

Правда, до конца непонятно, отправился ли в Китай Евгений Алдонин, которого на фото команды не было.

Напомним, что 21 марта бывший полузащитник волгоградского «Ротора», московского ЦСКА и сборной России присутствовал на похоронах своей супруги Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в Боткинской больнице от заражения крови после операции на ноге из-за подагры.

Началову увезли на скорой помощи 8 марта прямо с репетиции на западе Москвы. 11 марта она была переведена в Боткинскую больницу с обострением подагры, красной волчанкой и повышенным содержанием сахара в крови.

Врачи приняли решение погрузить телезвезду в медикаментозный сон, а утром 16 марта сделали операцию на ноге. Ближе к вечеру у Началовой ухудшилось состояние и в итоге она скончалась от заражения крови, не приходя в сознание.

Певица на протяжении недели находилась в больнице. Поначалу казалось, что ее выпишут через несколько дней, однако вскоре стало ясно, что у исполнительницы абсцесс на фоне подагры. Врачи не смогли спасти звезду, несмотря на все усилия. Отец звезды сказал, что никакой вины медиков в этом нет. Болезнь была в очень запущенном состоянии.

PR-менеджер Началовой Анна Исаева рассказала, что Алдонин, с которым Юлия развелась в 2011 году и имела общую дочь Веру, принимал деятельное участие в организации похорон, состоявшихся на Троекуровском кладбище, а также гражданской панихиды.

Кроме того, 12-летняя Вера после смерти матери теперь проживает именно со своим родным отцом и его нынешней супругой, которая вместе с Евгением пришла на похороны Началовой.