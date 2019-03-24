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«Спросите у него, где находится его жена». Беременная супруга Новосельцева просит помощи болельщиков 

SPORT24.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) записала видеообращение.
В конце февраля Кейру сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. Позже Адвокат Катя Гордон, представляющая интересы Кейру, рассказала, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать. Супруга футболиста подала иск в суд на раздел имущества.
«Всем привет. Дорогие болельщики, ростовчане. Сегодня мой муж, Иван Новосельцев, впервые за месяц официально выходит в свет. В «Меге» проходит акция ростовского клуба, в которой участвует Иван. У меня к вам такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала так участвовать в его жизни, жизни клуба, и собирается ли он поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.
Я немножко недопонимаю ситуации и, что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Поэтому мне действительно очень интересно. Если вы можете, запишите этот разговор на телефон. Если возможно, отметьте меня в сторис или пишите мне в директ, чтобя я хотя бы хоть чуть-чуть увидела реакцию этого человека. Спасибо вам большое. Буду ждать», — сказала супруга футболиста.
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Футбол , Катя Гордон , Иван Новосельцев
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