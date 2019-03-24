«Спросите у него, где находится его жена». Беременная супруга Новосельцева просит помощи болельщиков

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) записала видеообращение.

«Всем привет. Дорогие болельщики, ростовчане. Сегодня мой муж, Иван Новосельцев, впервые за месяц официально выходит в свет. В «Меге» проходит акция ростовского клуба, в которой участвует Иван. У меня к вам такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала так участвовать в его жизни, жизни клуба, и собирается ли он поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.