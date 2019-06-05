Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прервавшую финал Лиги чемпионов полуголую модель наказали 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», получила штраф на сумму 15 тысяч евро. Об этом сообщает Marca.
Волански обязали заплатить пять тысяч евро за то, что она выбежала на поле во время игры. Если это повторится в будущем, она будет оштрафована на восемь тысяч. Также УЕФА выписала ей штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу YouTube-канала Vitaly Uncensored, автором которого является ее молодой человек пранкер Виталий Здоровецкий.
Отмечается, что акция Волански может принести YouTube-каналу до 3,5 миллиона евро. Такую оценку дали эксперты из аналитической компании Apex Marketing Group, специализирующейся на рекламе в спорте.
Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в один купальник, на который было нанесено название YouTube-канала ее возлюбленного. Она добежала почти до центра, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.
Победу в финале со счетом 2:0 одержал «Ливерпуль».
На ближайшие три года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko. В рамках платформы Okko на SmartTV, в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport, где будут эксклюзивно транслироваться все матчи АПЛ в прямом эфире.
Последние новости
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича Путин уволил губернатора Астраханской области Бари Алибасову диагностировали максимальную степень ожога желудка
Комментарии
Футбол , Прочее , Виталий Здоровецкий , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесли
СКА подписал Кагарлицкого
Исинбаева надела платье для спортивного манежа
В Екатеринбурге пройдет боксёрский форум
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение