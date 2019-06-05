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Дело по обвинению Роналду в изнасиловании не закрыто 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист немецкой газеты Spiegel Рафаэль Бушманн заявил, что дело по обвинению португальского нападающего Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто.
По информации сотрудника СМИ, адвокаты предполагаемой жертвы подали жалобу в федеральный суд.
Гражданка США Кэтрин Майорга в 2018 году заявила, что была изнасилована футболистом в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Адвокаты Роналду и истицы комментариев не дают, сообщает Bloomberg.
Как писал News.ru, нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду был признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.
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Футбол , Криштиану Роналду , Bloomberg
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