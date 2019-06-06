«На крики не реагировал»: модель впервые рассказала о насилии Неймара

Модель Нажила Триндади, обвинившая бразильского игрока «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, впервые публично озвучила свою версию случившегося. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на телеканал SBT.

Модель заявила, что футболист ее «страстно желал» и просил приехать к нему во Францию. Когда она заявила, что не может этого сделать из-за финансовых проблем и работы, он предложил все оплатить.

Девушка решила встретиться с ним, но в парижском отеле он показал себя агрессивным человеком, «совсем не тем, кого она знала». По ее словам, сначала они целовались и ей все нравилось, но затем он начал вести себя грубо.

Триндади утверждает, что у футболиста не оказалось презерватива, она отказалась от незащищенного секса, но ее отказ его не остановил.

«Мне было больно, и я громко сказала: «Хватит, мне больно». Он ответил: «Ну, извини, красотка», — заявила модель.

По ее словам, Неймар не останавливался, не реагировал на крики.

«Неймар развернул меня и начал насиловать, бить. Когда всё закончилось, я была в шоке. Только потом осознала, что произошло», — рассказала Триндади.

Триндади подчеркнула, что хочет, чтобы он ответил за этот поступок.

Ранее бразильские СМИ сообщили об обвинениях в изнасиловании в адрес Неймара, но имя обвинившей его женщины не уточнялось. С ее слов, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. Заявление на него она подала после возвращения в Бразилию.