«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»

По информации источника, испанский клуб заплатит за бельгийца в общей сложности 130 миллионов фунтов (146,3 миллиона евро) с учетом бонусов. Отмечается, что изначальная сумма трансфера составит 88 миллионов фунтов (99 миллионов евро), однако прописанные в договоре условия получения бонусных денег легкие.

В «Челси» уверены, что всего за продажу полузащитника получат именно 130 миллионов. Для завершения трансфера самому Азару нужно согласовать личный контракт.

Переговоры между «Реалом» и «Челси» шли несколько месяцев. При этом СМИ называли различные суммы, которые испанцы якобы готовы заплатить за Азара. Так, в марте сообщалось, что «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов фунтов (115 миллионов евро). По информации The Sun, сам Азар будет получать в Мадриде 400 тысяч фунтов стерлингов (463 тысячи евро) в неделю.

Бельгиец играет в Лондоне с 2012 года. В составе «аристократов» Азар стал двукратным чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги Европы. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 гол в 52 матчах.