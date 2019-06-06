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«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси» 

Lenta.ru + ещё 18 35 минут назад
Фото: Reuters
Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, испанский клуб заплатит за бельгийца в общей сложности 130 миллионов фунтов (146,3 миллиона евро) с учетом бонусов. Отмечается, что изначальная сумма трансфера составит 88 миллионов фунтов (99 миллионов евро), однако прописанные в договоре условия получения бонусных денег легкие.
В «Челси» уверены, что всего за продажу полузащитника получат именно 130 миллионов. Для завершения трансфера самому Азару нужно согласовать личный контракт.
Переговоры между «Реалом» и «Челси» шли несколько месяцев. При этом СМИ называли различные суммы, которые испанцы якобы готовы заплатить за Азара. Так, в марте сообщалось, что «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов фунтов (115 миллионов евро). По информации The Sun, сам Азар будет получать в Мадриде 400 тысяч фунтов стерлингов (463 тысячи евро) в неделю.
Бельгиец играет в Лондоне с 2012 года. В составе «аристократов» Азар стал двукратным чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги Европы. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 гол в 52 матчах.
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Футбол , Эден Азар , Реал
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