«Локомотив» стал рекордсменом по количеству побед в Кубке России по футболу

Московский "Локомотив" в восьмой раз в истории стал победителем Кубка России по футболу и вышел на первое место по этому показателю.

В среду в финальном матче, который прошел в Самаре, "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.