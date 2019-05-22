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Супруга Касильяса сообщила о том, что больна раком 

RT на русском + ещё 13 22 мая 2019
Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро рассказала о своей болезни и борьбе с ней.
«На этот раз дело касается меня. Это три буквы, мне до сих пор тяжело их написать. Несколько дней назад врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичника, и уже перенесла операцию. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но мне всё равно предстоит ещё несколько месяцев борьбы, на протяжении которых продлится лечение», — написала Карбонеро в Instagram.
Недавно муж Сары Карбонеро, испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенёс инфаркт на тренировке клуба.
Ранее сообщалось, что Касильяс прокомментировал слухи о скором завершении карьеры.
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