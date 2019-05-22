Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортдир «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров 

SPORT24.ru + ещё 28 22 мая 2019
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. По информации журналиста Onda Cero Марио Гаго Уэрты, встреча состоялась 21 мая в Милане и касалась возможного перехода Гвардиолы в туринский клуб.
По данным источника, Гвардиола использовал поездку, в первую очередь, для участия в благотворительном мероприятии, а не для переговоров с Паратичи. Тем не менее, им удалось встретиться и пообщаться, но испанский специалист отверг возможность работы в «Ювентусе».
А вот журналист Федерико Дженнарелли, работающий на Radio Sportiva, утверждает, что стороны договорились о работе. Якобы специалист подпишет с туринским клубом четырехлетний контракт.
Напомним, что накануне Паратичи в Милане также встретился с представителем «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода Маурисио Почеттино. Кроме того, туринский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера «Челси» Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из «Лацио».
17 мая «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Массимилиано Аллегри и с тех пор находится в поисках замены.
SPORT24.ru: последние новости
«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА РФС рассмотрит вопрос расширения РПЛ до 18 клубов с сезона-2020/21 Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Комментарии
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение