Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. По информации журналиста Onda Cero Марио Гаго Уэрты, встреча состоялась 21 мая в Милане и касалась возможного перехода Гвардиолы в туринский клуб.
По данным источника, Гвардиола использовал поездку, в первую очередь, для участия в благотворительном мероприятии, а не для переговоров с Паратичи. Тем не менее, им удалось встретиться и пообщаться, но испанский специалист отверг возможность работы в «Ювентусе».
А вот журналист Федерико Дженнарелли, работающий на Radio Sportiva, утверждает, что стороны договорились о работе. Якобы специалист подпишет с туринским клубом четырехлетний контракт.
Напомним, что накануне Паратичи в Милане также встретился с представителем «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода Маурисио Почеттино. Кроме того, туринский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера «Челси» Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из «Лацио».
17 мая «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Массимилиано Аллегри и с тех пор находится в поисках замены.