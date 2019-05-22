Спортдир «Ювентуса» встретился с Гвардиолой. СМИ разошлись во мнениях об итогах переговоров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. По информации журналиста Onda Cero Марио Гаго Уэрты, встреча состоялась 21 мая в Милане и касалась возможного перехода Гвардиолы в туринский клуб.

По данным источника, Гвардиола использовал поездку, в первую очередь, для участия в благотворительном мероприятии, а не для переговоров с Паратичи. Тем не менее, им удалось встретиться и пообщаться, но испанский специалист отверг возможность работы в «Ювентусе».

А вот журналист Федерико Дженнарелли, работающий на Radio Sportiva, утверждает, что стороны договорились о работе. Якобы специалист подпишет с туринским клубом четырехлетний контракт.

Напомним, что накануне Паратичи в Милане также встретился с представителем «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода Маурисио Почеттино. Кроме того, туринский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера «Челси» Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из «Лацио».

17 мая «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Массимилиано Аллегри и с тех пор находится в поисках замены.