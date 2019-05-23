СМИ: владелец ПСЖ обвиняется в коррупции по делу о ЧМ по легкой атлетике

Французский суд обвиняет владельца футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера аль-Хелаифи в коррупции по делу о выборах места проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 и 2019 годах. Об этом в четверг сообщила газета Le Parisien.

По данным источника, следствие полагает, что аль-Хелаифи пытался подкупить руководство Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF) с целью получения Катаром права проведения чемпионата мира по легкой атлетике.

В 2016 году газета Le Monde сообщила, что катарская компания Oryx Qatar Sports Investments, председателем которой является аль-Хелаифи, осуществила два перевода 13 октября 2011 года и 7 ноября 2011 года на счет другой компании — Pamodzi Sports Consulting на общую сумму в $3,5 млн Pamodzi Sports Consulting специализируется на спортивном маркетинге и имеет отношение к Папе Массату Диаку, сыну бывшего президента IAAF Ламины Диака.

Заседание суда, на котором допросили аль-Хелаифи как свидетеля по делу, прошло в марте этого года. По данным агентства AFP, последнее судебное заседание, на котором проходило рассмотрение дела, состоялось 16 мая, но аль-Хелаифи не присутствовал на нем, сославшись на то, что он присутствовал на финале Кубка Катара по футболу. По словам адвоката аль-Хелаифи, его подзащитный "не являлся ни акционером, ни руководителем компании Oryx в 2011 году". "Он не вмешивался ни прямо, ни косвенно в кандидатуру города Доха", — добавил он.

Местом проведения чемпионата мира 2017 года был выбран Лондон, опередив Доху. В 2019 году соревнования примет столица Катара.

Ламин Диак был арестован во Франции в ноябре 2015 года по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами и до сих пор находится под стражей. Папа Массата Диак, объявленный в розыск бразильскими и французскими властями в январе 2016 года поэтому же делу, находится в Сенегале, который отказывается выдавать его властям Франции.