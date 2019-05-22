Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»

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Жена Мамаева решила помочь жертвам «Доктора Смерть» из Украины 

Газета.Ru + ещё 1 22 мая 2019
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана начала помогать жертвам пластического псевдохирурга из Краснодара Алены Верди.
"Мы решили обратиться к независимым профессионалам. В Краснодаре — замкнутый круг, все друг друга знают. Поэтому решили действовать через Москву, обратились здесь к независимым юристам и адвокатам. Хотим точно знать, что на них никто не окажет давление и их решение будет не предвзято", — цитирует Мамаеву сайт телеканала "360".
Отмечается, что жена футболиста нашла для одной из пострадавшей пластического хирурга в Москве, который бесплатно поможет устранить проблемы, возникшие после действий псевдохирурга.
Отмечается, что украинка Верди изуродовала более десяти россиянок.
Ранее жена Мамаева рассказала о встрече с супругом в СИЗО.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , ФСИН
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