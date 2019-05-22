Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»

Жена Мамаева решила помочь жертвам «Доктора Смерть» из Украины

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана начала помогать жертвам пластического псевдохирурга из Краснодара Алены Верди.

"Мы решили обратиться к независимым профессионалам. В Краснодаре — замкнутый круг, все друг друга знают. Поэтому решили действовать через Москву, обратились здесь к независимым юристам и адвокатам. Хотим точно знать, что на них никто не окажет давление и их решение будет не предвзято", — цитирует Мамаеву сайт телеканала "360".

Отмечается, что жена футболиста нашла для одной из пострадавшей пластического хирурга в Москве, который бесплатно поможет устранить проблемы, возникшие после действий псевдохирурга.

Отмечается, что украинка Верди изуродовала более десяти россиянок.