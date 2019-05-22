Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» подписал контракт с 24-летним датским футболистом 

ТАСС + ещё 33 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Датский полузащитник голландского футбольного клуба "ПЕК Зволле" Юнес Намли подписал контракт с российским "Краснодаром". Об этом в среду сообщила пресс-служба краснодарского клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года. В июне этого года он приступит к подготовке к следующему сезону в составе "Краснодара".
Футболист выступал за голландский "Херенвен" с 2014 по 2017 год. В "ПЕК Зволле" Намли перешел в статусе свободного агента и выступал в команде с 2017 по 2019 год. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах в чемпионате Голландии, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Всего за клуб он провел 72 встречи, в которых отметился 11 голами и 18 передачами.
Намли станет вторым представителем Дании в российских клубах. Первым датским футболистом в чемпионатах России стал Микаэль Лумб, проведший три матча в составе "Зенита" в сезонах-2010 и 2012/13.
"Краснодар" в нынешнем сезоне занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В последнем туре клуб дома сыграет против казанского "Рубина". Встреча состоится 26 мая.
ТАСС: последние новости
Дзюба и Обляков вошли в состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020 Президент ФК "Урал" поддержал возможное увеличение количества клубов в РПЛ Российский вратарь Митрюшкин продлил контракт с футбольным клубом "Сьон"
Комментарии
Футбол , Юнес Намли , Микаэль Лумб , Зенит , ФК "Рубин"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Абрамов
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение