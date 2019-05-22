«Ювентус» хочет переманить наставника «Тоттенхэма»

"Ювентус" заинтересован в подписании главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, сообщает "Советский спорт".

По информации Calciomercato, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи уже провел встречу с представителями "шпор", на которой обсуждалась возможность перехода Почеттино в туринский клуб. О результатах переговоров не сообщается, однако известно, что в них участвовал агент Франк Тимболи.

По окончании текущего сезона "Ювентус" покинул главный тренер Массимилиано Аллегри. Почеттино вместе со "шпорами" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов.