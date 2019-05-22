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«Ювентус» хочет переманить наставника «Тоттенхэма» 

Газета.Ru 22 мая 2019
Фото: Reuters
"Ювентус" заинтересован в подписании главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи уже провел встречу с представителями "шпор", на которой обсуждалась возможность перехода Почеттино в туринский клуб. О результатах переговоров не сообщается, однако известно, что в них участвовал агент Франк Тимболи.
По окончании текущего сезона "Ювентус" покинул главный тренер Массимилиано Аллегри. Почеттино вместе со "шпорами" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов.
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