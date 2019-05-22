Футболист Адриано подарил русской возлюбленной новую иномарку

Форвард московского "Спартака" Луиз Адриану поздравил русскую возлюбленную Екатерину Дорожко с днем рождения, передает "Советский спорт".

Девушка отметила 22-летие года.

Футболист преподнес ей в подарок дорогую иномарку. Об отношениях пары стало известно, когда Дорожко поздравила игрока с днем рождения 12 апреля.

Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. Пара воспитывает троих детей — дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.