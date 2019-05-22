Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Адриано подарил русской возлюбленной новую иномарку 

Газета.Ru + ещё 1 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Форвард московского "Спартака" Луиз Адриану поздравил русскую возлюбленную Екатерину Дорожко с днем рождения, передает "Советский спорт".
Девушка отметила 22-летие года.
Футболист преподнес ей в подарок дорогую иномарку. Об отношениях пары стало известно, когда Дорожко поздравила игрока с днем рождения 12 апреля.
Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. Пара воспитывает троих детей — дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.
Ранее Андрей Червиченко отметил роль судейства в результатах "Спартака".
Газета.Ru: последние новости
Игрок ЦСКА Фернандес готов перейти в испанский клуб "Барселона" определилась с трансферными целями на лето Адвокат рассказал состояния выпавшей из окна свидетеля по делу Кокорина
Футбол , Андрей Червиченко , Спартак , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение